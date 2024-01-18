الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشاري: "مهني 2030" مشروع قومي لتدريب مليون عامل على احتياجات سوق العمل

جابر القرموطي
جابر القرموطي

علق الدكتور شادي شلبي، استشاري مشروع “مهني 2030” بوزارة العمل، على جهود الدولة في الارتقاء بالمستوى الوظيفي للمواطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، إن وزارة العمل تدشن مشروع مهني 2030 أكبر مشروع لتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن مشروع مهني 2030 مشروع قومي يهدف لتدريب مليون عامل علي احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن مشروع مهني 2030 يتوافق مع رؤية الدولة للحد من البطالة وتدريب الشباب علي احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن المشروع لتدريب الشباب علي جميع المهن بالمحافظات مجانًا.

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