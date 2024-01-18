الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

متعدد المواهب.. ابنة الفنان الراحل نبيل الهجرسي تكشف جوانب إنسانية في حياته

برنامج كل الزوايا
برنامج كل الزوايا مع الإعلامية سارة حازم طه

كشفت منة الهجرسي، ابنة الفنان الراحل نبيل الهجرسي، جوانب إنسانية من حياة والدها الفنان الكبير.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن والدها كان طيب وجدع جدا، ودمه كان أخف مليون مرة من التمثيل، وكان طول الوقت يضحك ويقول الإفيهات.

وأضافت: "بابا كان بيحب القراءة وعنده مكتبة رهيبة، وكان يقرأ في كل المجالات وخاصة الشعر، فكان يحب الشعر جدا، وأصدر قبل وفاته ديوان شعر، وكان يقرأ أي حاجة عن الفن".

ولفتت إلى أن والدها كان خريج فنون تطبيقية، وكان يرسم بشكل جيد جدا، وكان نحات أيضًا، فكان متعدد المواهب، متابعة: "بابا كان دايما يقول الفنان بيعرف في كل أنواع الفنون".

وأشارت إلى أن والدها كان عاشقا للمسرح، وافنى عمره في المسرح، ولكن من المؤسف أن أغلب هذه الأعمال لم يتم تسجيله وتصويره، منوهة أنه عمل مع عمالقة الفن والمسرح، وأخرج 6 مسرحيات نصفها مع سمير غانم ومحمد عوض.

وأكدت أن أعمال والدها في المسرح كان يقدرها جدا جدا، وكان حزين أن أغلبها لا يتم عرضه. 

منة الهجرسي نبيل الهجرسي كل الزوايا قناة اون

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