غارة إسرائيلية على رفح جنوب غزة

أفادت فضائية "الغد"، قبل قليل، بإطلاق غارة إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل فضائية "الغد"، أن الأمراض والأوبئة بدأت تنتشر بين سكان رفح بخاصة التهاب الكبد الوبائي، موضحًا أن مستشفيات رفح تشهد نقصًا في الكوادر والأطقم الطبية.

وأشار إلى أن الوضع في رفح، التي تستضيف عددًا ضخمًا من النازحين، بات كارثيًا، في ظل عدم توافر الطعام والدواء.

وصعَّد الاحتلال من هجماته، على مناطق متفرقة في رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث شهدت المستشفيات في المحافظتين تكدسًا ونقصًا في كوادرها.