الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الصاوي يكشف عن معاناته مع "فيروس سى"

خالد الصاوي
خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي، عن دوره في فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، و خلال لقائه ببرنامج "معكم مني الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الأربعاء، قال :" جزء من دوري في الفيلم مرتبط بمرضي بفيروس سي، وأخفيت عن أقاربي سنة، وكنت مكابر في الفترة الأولي للمرض".

وتابع: "عشت معذب ولم يكن لدي إمكانيات مادية في البداية يكفي للعلاج، وكنت بحوش في الفلوس عشان أتعالج في ألمانيا، وفي الأخر رجعت اتعالجت في مصر بلدي، وعشان كده بحيي بلدي علي إنجاز مصر في القضاء علي فيروس سي".

وأكمل: "كنت حريص علي تصليح بعض الأخطاء من خلال دوري، ودوري في الفيلم جدع جدًا".

فيرس سى خالد الصاوي معكم منى الشاذلي فضائية أون

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