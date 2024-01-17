بسمة وهبة: الناس بتلطم على وشها بسبب الدولار.. ومحدش بيتكلم عن أصل المشكلة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، علي تفاقم أزمة الدولار في الفترة الأخيرة، نتجية تصاعد عدد من الأحداث العالمية.

وقالت خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن عوامل كثيرة تسببت في أزمة الدولار، متابعة:"سعر الدولار وصل إلى 59 جنيها في السوق السوداء".

وأضافت:"لا أحد يتحدث في أصل المشكلة، وأريد القول بأن مشكلة الدولار نعاني منها، كل المواطنين يعانون منها، كلنا في مركب واحدة".

وأشارت إلى أن المشكلة الرئيسية أن الاستيراد أكبر بكثير من التصدير، حيث نستورد سلعا كثيرة ما يضطرنا إلى دفع قدرا كبيرا من عملاتنا الأجنبية، وفي الوقت ذاته لا نصدر وبالتالي لا نحصل على العملة الصعبة.

وتابعت:""ليه مفيش تصدير؟! هذا سؤال بديهي يطرح نفسه، لا أريد إلقاء المسئولية على عاتق أي شخص، نريد التوصل إلى حلول، يجب أن نرى حلولا لأزمة الدولار، لأنه أصبح حديث الناس ويؤثر عليهم، والناس بتلطم على وشها بسبب أزمة الدولار".