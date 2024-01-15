الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدكتور يسرى عبدالله لـ"الشاهد": تطوير ملف التعليم والثقافة يحتاج لخيال جديد

يسرى عبدالله
يسرى عبدالله

أكد الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، أن الرئيس السيسي طالب بتحرير التعليم من قبضة الأفكار المتطرفة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الاهتمام يكون بالبرامج الدارسية ومراجعة التوصيفات للمناهج، ولدينا توصيف للإصلاح.

وأكد أن هناك إرادة سياسية في الحكومة على إصلاح أحوال الجامعات، وهناك أزمة إدارة في ملف التعليم الإكاديمي، ونحتاج لخيال جديد في ملف التعليم وملف الثقافة، ولا يوجد أزمة إرادة في الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة حاولت اختراق الجامعات لأنها مصنع العقل العام، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك تعزيز لإرادة القوة، ومصر بها إرادة حقيقية، ولابد من تواجد ملف للتقنيين، وأن يكون هناك اهتمام باختيار القيادات الجامعية.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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