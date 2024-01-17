الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سماع دوى انفجارات لمنازل مواطنين فلسطينيين فى عدة مناطق بقطاع غزة

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

أفادت فضائية مراسلة "الغد"، بأنه تم سماع دوي انفجارات لمنازل مواطنين فلسطينيين في عدة مناطق بقطاع  غزة،  حسبما جاء في خبر عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم محمد إبراهيم، عن وقوع اشتباكات عنيفة في أم درمان القديمة إلى جانب منطقة الحلفاية التي تقع شمال الخرطوم بحري، مشيرًا إلى أن بعض المناطق بالعاصمة كانت تشهد مواجهات عنيفة لكن اليوم لا توجد أي مظاهر لاشتباكات ولم تسمع أصوات للاشتباكات أو الأسلحة الثقلية.

غزة

مواد متعلقة

"الحسينى" يعلق على رفع الحصانة عن مجدى الوليلى: الكل أمام القانون سواء

الدكتور يسرى عبدالله لـ"الشاهد": تطوير ملف التعليم والثقافة يحتاج لخيال جديد

يسرى عبدالله لـ"الشاهد": يجب أن تكون هناك قواعد أساسية فى تعيين الكوادر بالجامعات

قيادى بحركة فتح: أكاذيب إسرائيل حول مصر أمام العدل الدولية ضعيفة

يسرى عبدالله لـ"الشاهد": فكرة الوطن ملتبسة عند قطاعات كبيرة جدًا

"تشريعية النواب" توضح إجراءات تطبيق لائحة المجلس بشأن رفع الحصانة

وزيرة الثقافة: تخصيص يوم عن الهوية الفلسطينية بمعرض الكتاب هذا العام

ضياء رشوان: مصر حذرت كل الأطراف الدولية من سلوك إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

محمد الباز يكتب: جريمة التوأم.. تحقيق فى تزوير الأخوين مصطفى وعلى أمين كتاب سلامة موسى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل

ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي ضد سيراميكا بكأس رابطة الأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس