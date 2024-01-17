سماع دوى انفجارات لمنازل مواطنين فلسطينيين فى عدة مناطق بقطاع غزة

أفادت فضائية مراسلة "الغد"، بأنه تم سماع دوي انفجارات لمنازل مواطنين فلسطينيين في عدة مناطق بقطاع غزة، حسبما جاء في خبر عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم محمد إبراهيم، عن وقوع اشتباكات عنيفة في أم درمان القديمة إلى جانب منطقة الحلفاية التي تقع شمال الخرطوم بحري، مشيرًا إلى أن بعض المناطق بالعاصمة كانت تشهد مواجهات عنيفة لكن اليوم لا توجد أي مظاهر لاشتباكات ولم تسمع أصوات للاشتباكات أو الأسلحة الثقلية.