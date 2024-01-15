الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تشريعية النواب" توضح إجراءات تطبيق لائحة المجلس بشأن رفع الحصانة

النائبة نشوى رائف
النائبة نشوى رائف

تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن قرار مجلس النواب بإحالة مجلس النواب النائبة نشوى رائف للجنة القيم، ورفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي.

 

وقال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مجلس النواب وضع مهلة للنائب مجدي الوليلي للتسوية مع البنك وعند انتهاء المهلة دون حل تم رفع الحصانة".

 

وأضاف: "معنى الحصانة البرلمانية أنه لا يجوز التحقيق مع النائب أو محاكمته إلا بعد أن يعرض الأمر على المجلس ويبدي رأيه في مدى رفع الحصانة من عدمه"، لافتا: "هناك طريقتين لرفع الحصانة، الأولى هي تقديم طلب لرئيس المجلس وإحالته للجان المختصة للدراسة والتصويت، والثانية هي عدم الرد على الطلب خلال شهر واحد، مما يعني الموافقة على رفع الحصانة تلقائيا".

 

وأوضح: "إذا مر أكثر من 30 يوما على الواقعة ويعتبر ذلك وفق للقانون بدون التصويت من النواب هو بمثابة قبول من مجلس النواب على رفع الحصانة، وهذا ما تم مع النائب مجدي الوليلي إذ لم يتم الرد على طلب رفع الحصانة، ووفقا للائحة المجلس تم التعامل على أن الصمت بمثابة قبول لرفع الحصانة عن النائب".

 

واسترسل رمزي،: "لجنة القيم سوف تحقق مع النائبة نشوى رائف للتأكد من الاتهام الموجه لها".

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