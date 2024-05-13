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محافظات

غرس 190 شجرة مثمرة وزينة في السنطة بالغربية

زراعة أشجار
زراعة أشجار

قالت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم غرس 190 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

التوسع في المساحات الخضراء

وأوضحت رئيس مركز ومدينة السنطة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة، وتتحمل ظروف البيئة المحيطة؛ بهدف ضمان استمرارية النباتات، وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة لسكان المركز والمدينة.

وأعربت رئيس مركز ومدينة السنطة عن سعادتها بالنتائج التي تحققت حتى الآن في إطار حملات التشجير والتجميل، لافتة إلى أن هذه الجهود تعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين.

غرس 190 أشجار مثمرة وزينة التجميل والتشجير لنهوض بالشكل الجمالي مركز ومدينة السنطة 100 مليون شجرة اختيار أنواع الأشجار بعناية

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