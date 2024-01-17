القاهرة الإخبارية: اشتباكات وقصف عنيف فى مدينة الأُبَيِّض بولاية شمال كردفان

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بوقوع اشتباكات وقصف عنيف، في مدينة الأُبَيِّض الواقعة في وسط ولاية شمال كردفان في السودان.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم محمد إبراهيم، عن وقوع اشتباكات عنيفة في أم درمان القديمة إلى جانب منطقة الحلفاية التي تقع شمال الخرطوم بحري، مشيرًا إلى أن بعض المناطق بالعاصمة كانت تشهد مواجهات عنيفة لكن اليوم لا توجد أي مظاهر لاشتباكات ولم تسمع أصوات للاشتباكات أو الأسلحة الثقلية.