الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مصر فى المقدمة".. محلل سياسى: الأشقاء أسقطوا ورقة تهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

أكد علاء العبد، المحلل السياسي من بيت لحم، أنّ إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تحقق أيًا من أهداف حربها على قطاع غزة، مؤكدًا أنها منذ اليوم الأول للحرب حينما وضعت أهداف العدوان على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية كانت تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.

 

وأضاف العبد، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "النيل للأخبار"، أنّ موقف الأشقاء وتحديدًا في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية والدول العربية، كان صامدًا وواضحًا وجليًا بأنه لا قبول لفكرة التهجير أو التوطين بأي شكل من الأشكال.

 

وأوضح، أن الاستهداف الإجرامي بإبادة المنازل والتجمعات الجغرافية، سواء في الشمال ووصولًا للجنوب، كان الهدف منه التهجير والنزوح من الشمال إلى الوسط والجنوب ومن ثم التهجير القسري إلى دول الجوار.

 

وأكد أن هذه الورقة أسقطت بصمود المقاومة على الأرض، وفشل هذا المخطط بالإضافة إلى موقف الأشقاء، بالرفض القاطع لهذا الموضوع وإعلان حرب إذا قامت إسرائيل بهذه الخطوة.

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