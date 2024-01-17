الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: الأزمة فى البحر الأحمر مؤثرة على العالم بأكمله

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الأزمة في البحر الأحمر مؤثرة على العالم كله وليس على قناة السويس فقط، موضحًا أن هناك عدد من الشركات أعلنت عن مرور السفن الخاصة بها من طريق رأس الرجاء الصالح، وهناك سفن لهم تمر من قناة السويس.

 

وأضاف رئيس قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء dmc" والمذاع على فضائية "دي أم سي"، أن هناك سيناريوهات تتعامل بها السفن، أولها أن السفن التي تحمل على متنها الشحنات الضرورية تمر من خلال طريق رأس الرجاء الصالح وبعض السفن الأخرى تبقى في الموانئ وهناك بعض السفن تحركت من الموانئ وانتظروا بأقرب ميناء.

 

وشدد على أن تأثيرات الحوثيين على الملاحة بالبحر الأحمر لم يصل تأثيرها إلى قناة السويس إلا في نهاية شهر ديسمبر، مؤكدًا أن هناك تأثير بانخفاض 30% من عدد السفن و40% من العائد بالدولار، موضحًا أنه مر اليوم 46 سفينه وغدًا سيمر 44 سفينة وليس هذا العدد الذي كان يمر بالقناة 70 سفينة يوميًا.

 

وأوضح أن مرور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح ليس مهمة سهلة وليس لكل السفن القدرة على المرور بهذا الطريق، مؤكدًا أن السفن تواجه أجواء صعبة ورحلة أطول لـ15 يوم وتستهلك وقود أكبر والتأثير البيئي يزيد من ثاني أكسيد الكربون.

 

ونوه بأن طريق رأس الرجاء الصالح ليس به ميناء وحال حدوث أي عطل لن يحصل على دعم، مشددًا على أن المرور من طريق "رأس الرجاء الصالح" مليء بالأعباء ويعرض الشاحنات لأزمات جوية بالأخص في فترة الشتاء بمنطقة المحيط الهندي.

قناة السويس البحر الاحمر السفن رأس الرجاء الصالح الموانئ الملاحة

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