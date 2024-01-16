الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تمويل: الحكومة حريصة على تمكين القطاع الخاص لجذب الاستثمارات

أشرف فتحي
أشرف فتحي

 قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الحكومة تكثف جهودها لجذب المستثمر الأجنبي أو العربي، من خلال تمكين القطاع الخاص في الاستثمارات دون أي معوقات أو تأخير في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف أستاذ التمويل، خلال لقاء له، اليوم الثلاثاء، عبر “إكسترا نيوز”: “في عام 2023 كان هناك إصدار رخص ذهبية، حيث بدأنا بنحو 14 مشروعا، وكانت تلك المشروعات نتحدث فيها على أساس أنها تعمل في البينة الأساسية والاتصالات والكهرباء والمياه”.

وأوضح أن البنية الأساسية كانت تمس القطاعات الخاصة بإعداد هيكل أساسي للاقتصاد على أساس توفير مناخ لبيئة الأعمال لإقامة المصانع والمشروعات بصفة عامة.

الحكومة جذب المستثمرين الاستثمارات المشروعات اكسترا نيوز رخص ذهبية البينة الأساسية

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