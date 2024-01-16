"التجارة البحرية البريطانية": استهداف سفينة على مسافة 100 ميل بحرى من الصليف باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن أنها تلقيت تقريرًا عن حادثة على مسافة 100 ميل بحري إلى الشمال الغربي من الصليف باليمن، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

بلاغ بوقوع حادث جديد في البحر الأحمر

وقبل قليل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادث، في البحر الأحمر على بعد نحو 57 ميلًا بحريًا شمال غرب مدينة عصب الإريترية.

وكانت "القاهرة الإخبارية"، قد أفادت بأن فرنسا وإيطاليا تتفقان على ضرورة بذل مزيد من الجهود المشتركة بشأن التهديدات في البحر الأحمر.