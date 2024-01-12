السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جريفيث: توسيع الهجوم لجنوب غزة سيشكل خطرًا على العمليات الإنسانية المنهكة بالفعل

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، أن توسيع الهجوم إلى جنوب غزة سيشكل تحديًا خطيرًا للعمليات الإنسانية المنهكة بالفعل؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن مرافق المنظمة الحيوية لبقاء السكان المدنيين في غزة تعرضت لهجوم متواصل، معلنًا انزعاجه للغاية من التصريحات الأخيرة للوزراء الإسرائيليين بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة.

جرائم حرب محتملة

وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن ارتفاع معدل الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والظروف الإنسانية الصعبة تثير مخاوف جدية بشأن جرائم حرب محتملة في غزة.

وكرر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة واتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات عاجلة.

مارتن جريفيث القاهرة الإخبارية جنوب غزة المدنيين وقف إطلاق النار مجلس الأمن الدولي جرائم حرب محتملة

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