هيئة الأركان الأمريكية: ضربنا 28 موقعا منفصلا تابعا للحوثيين في اليمن

أعلنت هيئة الأركان الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم ضرب 28 موقعًا منفصلًا تابعا للحوثيين في اليمن على دفعتين؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت هيئة هيئة الأركان الأمريكية، أن الضربات التي وجهت إلى الحوثيين في اليمن استخدم فيها نحو 150 صاروخا في الهجوم.

وأشارت هيئة الأركان الأمريكية، إلى أن 12 شركة شحن غيرت مسار عملياتها في البحر الأحمر أو حدت منها.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الخميس، ضربات على أهداف الحوثيين في اليمن ردًا على تهديد الملاحة البحرية.