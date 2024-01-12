ردًا على الأكاذيب الإسرائيلية.. عماد الدين حسين: علينا أن نفضحهم طوال الوقت

ردّ الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، على الأكاذيب التي روجها فريق الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأضاف حسين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، لا أستعجب الادعاء الإسرائيلي، فإذا كان هناك طرف أو كيان احتل دولة وسرقها بالكامل وهجّر شعبها وسرق كل شيء من أول التراث والطعام نهاية بالأرض، فهل نستكثر عليه أن يكذب؟، هذا أمر طبيعي جدًا ونتوقعه.

فضحهم أمام الكاميرات

وأكد أن ما تدعيه إسرائيل هو كذب وينبغي أن نفضحه في كل مكان، ونعيد لهم ما قالوه قادتهم أمام الكاميرات مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا نوع من الكذب غير المسبوق أو المعهود وعلينا أن نتعامل معه بالفضح والتجريس طوال الوقت.

ونوّه إلى أننا، اكتشفنا اليوم، أن هناك روايتين إسرائيليتين الأولى كان يتبجح بها الإسرائيليون أمام شعبهم بأنهم الأبطال العماليق الذين سيقتلون كل غزة، والثانية التي ظهرت اليوم في محكمة العدل الدولية بمحاولة الظهور بمظهر حمامة السلام التي تريد الخير وهو الشعب المقهور الذي يحاصره الفلسطينيون وليس العكس.

وأوضح، أن الغريب في الأمر أن الادعاء الإسرائيلي أتي في وسط الحرب التي تجري على الهواء، والإصرار الإسرائيلي منذ اليوم الأول بمحاصرة قطاع غزة، حينما قال يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال "سنحاصر غزة لا ماء ولا كهرباء ولا وقود"، كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال عن غزة "سنعيدها إلى العصر الحجري".

الرواية الصحيحة

وأكد أن مصر رفضت إخراج الدبلوماسيين الأجانب والأمريكان من غزة إلا بعد دخول المساعدات، هذه هي الرواية الصحيحة وهذا هو الصراع الذي كان موجودًا إلى أن تمكنت أمريكا من إقناع إسرائيل بإدخال المساعدات للقطاع، مشيرًا إلى أن كل الصراع كان حول إدخال المساعدات وحجمها والعالم كله يعرف ما جرى.