الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة: إيقاف الحرب فى غزة يهدئ التوترات المتسارعة فى المنطقة

غزة
غزة

علّقت إيمان شويخ، الأكاديمية والباحثة السياسية، على الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن.

وأضافت "شويخ"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جلسة مجلس الأمن الدولي يجب أن تعقد من أجل بحث وقف إطلاق النار في غزة، لأن هذا هو الأمر الأساسي الذي يهدد المنطقة برمتها.

وأكدت أن ما يحدث في غزة والإبادة الجماعية وكل التحركات التي تقوم بها فصائل المقاومة سببها الأساسي الإبادة الجماعية والحرب الشعواء التي تقوم بها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي في غزة.

وأوضحت أنه يجب النظر إلى سبب المشكلة وإلى سبب الأزمة العالمية التي تهدد التجارة العالمية والممرات، التي تعود على كل الدول بالمزيد من الخسائر لا سيما وأننا في ظل أزمة عالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

اهرة الإخبارية مجلس الأمن الدولي الضربات الأمريكية البريطانية اليمن وقف إطلاق النار غزة المنطقة فصائل المقاومة الإبادة الجماعية إسرائيل

مواد متعلقة

البيت الأبيض: الغارات استهدفت قدرات الحوثى على تخزين وإطلاق المسيرات

الأونروا: نزوح 90% من سكان غزة بسبب الحرب

القاهرة الإخبارية: دفاع إسرائيل أمام "العدل الدولية" ضعيف

عوض الله: إسرائيل تمثل أمام القضاء بعد الإفلات من العقاب طوال 75 عامًا

عوض الله: إخضاع إسرائيل للمحاكمة اختبار للمنظومة الدولية

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية فى باب المندب

الحكومة اليمنية: نتابع بقلق شديد التصعيد العسكرى فى البلاد وجنوب البحر الأحمر

كيف رصدت الصحف العالمية جلسة محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

اتفاق جديد على إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين فى غزة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

تفنيد 5 أكاذيب إسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بشأن مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا