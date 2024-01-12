الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عوض الله: إخضاع إسرائيل للمحاكمة اختبار للمنظومة الدولية

السفير عمر عوض الله
السفير عمر عوض الله

أكد السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن إخضاع إسرائيل للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية يعد اختبارًا للمنظومة الدولية، مشيرًا إلى أن التضامن العالمي ضد الجرائم الإسرائيلية حرك المجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية.

وأضاف عوض الله، اليوم الجمعة، خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب محاكمة كل من تآمر وتورط وحرض على ارتكاب الجرائم الإنسانية في غزة، كما أننا سنتخذ التدابير اللازمة بمساعدة الدول الشقيقة لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. 

وأوضح، أن مذكرة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية متكاملة الأركان وبها دلائل على الجرائم الإسرائيلية، منوهًا إلى أن إسرائيل جاهزة بإلقاء التهم على جنوب إفريقيا لعدم امتلاكها الحجج.

وأكد أن الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية نافذ وليس استشاريًا، وإسرائيل غير قادرة على الإفلات منه، مضيفًا: "ننتظر قرار العدل الدولية ونواصل مساراتنا الدبلوماسية والقانونية حتى تتم محاسبة إسرائيل".

محكمة العدل الدولية المجتمع الدولي القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية الجرائم الإنسانية قطاع غزة الجرائم الإسرائيلية جنوب أفريقيا

مواد متعلقة

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية فى باب المندب

الحكومة اليمنية: نتابع بقلق شديد التصعيد العسكرى فى البلاد وجنوب البحر الأحمر

كيف رصدت الصحف العالمية جلسة محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية؟ (فيديو)

المستشار السابق للرئيس الروسى: أسلوب بايدن سيؤدى إلى حرب عالمية

باحث قانونى: إسرائيل تريد إظهار احترام مبادئ القانون الدولى أمام "العدل الدولية"

وزير العدل بجنوب إفريقيا: إسرائيل أخفقت فى الرد ولا يمكن تبرير الإبادة الجماعية

القاهرة الإخبارية: وقفة تضامنية أمام محكمة العدل تأييدًا لغزة

"نابير": الدفاع الإسرائيلى كان ضعيفًا للغاية أمام "العدل الدولية"

الأكثر قراءة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

قطع الإنترنت والهاتف تمامًا فى قطاع غزة

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا