باحث قانونى: إسرائيل تريد إظهار احترام مبادئ القانون الدولى أمام "العدل الدولية"

أكد الدكتور نجيب بيطام، الأكاديمي والباحث الحقوقي، أن ما قدمته دولة جنوب إفريقيا بالأمس خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، يفند دفاع دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أننا شاهدنا خلال المرافعة الأدلة الموثقة التي قدمتها جنوب إفريقيا للإبادة الجماعية وإسقاط المدنيين.

وأضاف الباحث الحقوقي، اليوم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن دولة الاحتلال، ترد اليوم على الاتهامات الموجهة إليها وتريد أن ترسم صورة تلك الدولة التي تحترم المبادئ والقانون الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالحق في الدفاع عن نفسها لما تعرضت له من المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن إسرائيل تريد أن تستبق ما قد يصدر من محكمة العدل الدولية ومن بعدها مجلس الأمن الدولي، لأنه في حالة إصدار قرار من المحكمة فإنه سيلزم إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، وحينها يحال هذا القرار إلى مجلس الأمن ليصوت عليه.

وتابع: "إسرائيل موقفها ضعيف قانونيًا بسبب أن جميع الأدلة المقدمة موثقة بالفيديوهات، لكن يظهر من ورائها الموقف الأمريكي، كما شاهدنا بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في تصريحه بأن ما تدعيه جنوب إفريقيا فيه كثير من المغالطات".

