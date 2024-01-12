الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ألمانيا: على اتصال مع شركائنا بشأن الضربة الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين

الحوثيون
الحوثيون

أكدت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن برلين على اتصال وثيق مع شركائها بشأن ضربة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أدان الكرملين، الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن غير مشروعة بموجب القانون الدولي.

وأعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، في بيانٍ مشترك مع 8 دول أخرى، اليوم الجمعة، عن أن هدفها هو تهدئة التوترات في البحر الأحمر، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الخارجية الألمانية برلين ضربة الولايات المتحدة بريطانيا الحوثيين القاهرة الإخبارية

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