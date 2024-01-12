ألمانيا: على اتصال مع شركائنا بشأن الضربة الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين

أكدت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن برلين على اتصال وثيق مع شركائها بشأن ضربة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أدان الكرملين، الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن غير مشروعة بموجب القانون الدولي.

وأعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، في بيانٍ مشترك مع 8 دول أخرى، اليوم الجمعة، عن أن هدفها هو تهدئة التوترات في البحر الأحمر، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.