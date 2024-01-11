الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 9 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل برفح

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها اليوم، الخميس، بارتقاء 9 فلسطينيين شهداء إثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في رفح الفلسطينية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة أوكسفام إن عدد شهداء غزة اليومي أعلى من أي صراع كبير آخر في القرن الحادي والعشرين.

أضافت المنظمة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين بمعدل 250 شخصًا يوميًا، وهو أعلى عدد يومي من القتلى في أي صراع كبير آخر في السنوات الأخيرة.

القاهرة الإخبارية قصف الاحتلال رفح

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