الخارجية الأمريكية: نتشاور مع الشركاء الإقليميين لمحاسبة إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستواصل التشاور مع الشركاء الإقليميين حول الخطوات المناسبة لمحاسبة إيران؛ وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت شركة إمباير نافيجيشن للملاحة، أن الناقلة التي استولت عليها إيران وعلى متنها 19 شخصا، هم يوناني و18 فليبينيا، مؤكدةً أن الناقلة "سانت نيكولاس" التي استولت عليها إيران مستأجرة من شركة تركية.

وأعلنت البحرية الإيرانية، مسئوليتها عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.