باحث لـ"القاهرة الإخبارية": مثول إسرائيل أمام العدل الدولية مسار تاريخى له أبعاد مختلفة

أكد أبوبكر باذيب الباحث في الشئون الاستراتيجية، على التحول الكبير الذي حدث بوقوف إسرائيل في محكمة العدل الدولية موقف المتهم والمدان، مشيرًا إلى أن هذا مسار تاريخي ياخذ بعدا رمزيا وسياسيا لأبعاد مختلفة.

وأضاف باذيب، اليوم الخميس، خلال لقاء خاص عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل اليوم جاءت إلى محكمة العدل الدولية مهما كان تأثيرها أو حضورها أو حتى اختراقها وتجاوزها لكل الأعراف والموثيق الدولية، إلى أنها اليوم موجودة في محكمة العدل، وغدًا ستأتي إلى دهاليز وقاعات المحكمة كي تدافع عن نفسها من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتقول بأنها ليست مذنبة.

وأوضح، أن إسرائيل لن تستطيع أن تدافع لأن الصورة التي حاولت أن تزهر نفسها فيها طوال السنوات الماضية بأنها ضحية، ومورس ضدها محرقة الهولوكست، اليوم العالم يرى الصورة التي تأتي من غزة، مشيرًا إلى أن الأجيال الجديدة لا يمكن الضحك عليهم.