بعد خُطبتها لمينا مسعود.. من هى الممثلة الهندية إميلى شاه؟

كشف الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، عن خطبته رسميًا من الممثلة الهندية إميلي شاه، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة منها "إنستجرام"، وتصدر بعد هذا الإعلان محركات التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن إميلي شاه، في سياق السطور التالية.

الممثلة الهندية إيملي شاه، هي إحدى نجمات بوليوود، وهي صاحبة الـ25 من عمرها.

2018 لعبت دور البطولة في الفيلم "الثروة تتحدى الموت".

2019 خاضت أولى بطولاتها الفنية من خلال عمل فني يطلق عليه "صرخة الغابة".

إميلي شاه هي ابنة المنتج براشانت شاه.

كما أنها إحدى المنضمات لأكاديمية نيويورك للأفلام.

إميلي شاه على دراية تامة أيضًا بأساليب التمثيل ببوليوود.

درست فنون المسرح في معهد لي ستراسبيرج للسينما والمسرح في هوليوود.

مينا مسعود

وعلقت الصفحة على خُطبة مينا: "نجم فيلم علاء الدين مينا مسعود يعلن خطبته على النجمة الهندية إميلي شاه، في لقاء حصري مع مجلتنا أعلن الثنائي المميز عن خطبتهما عبر نشر صور مذهلة من جلسة التصوير الرسمية الأولى لهما كثنائي من اليابان، المكان الذي اختاره مينا لعرض الزواج على حبيبة عمره، وقد عبر مينا عن حماسه خلال اللقاء الحصري وقال شعرت إني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة".

وانتهي مينا مسعود مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "Wish You Were There" وسط مشاركة نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم المخرجة الأمريكية جوليا ستايلز، والممثلة الأمريكية إيزابيل فورمن، والمقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول "شارلوت" التي تتخيل دخولها في علاقة رومانسية مع رجل من المستقبل يدعى "آدم" تمر العلاقة بالعديد من المواقف والتحديات.