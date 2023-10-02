مينا مسعود يتعرض لانتقادات بسبب "The little Mermaid".. وينتظر عرض "في عز الضهر"

كشف النجم العالمى مينا مسعود، عن الهجوم الذى تعرض له بعد تصريحاته الأخيرة من خلال تدوينة له على حسابه الرسمى على موقع تويتر، عن فيلمه "The little Mermaid"، وأنه لم يلقى نجاحا مثل فيلمه السابق علاء الدين، واتهمه الكثير من المتابعين بالعنصرية، لافتا إلى أن هذا الأمر غير صحيح.

مينا مسعود يستعد لأكثر من عمل سينمائي

وقال مينا مسعود، خلال لقائه مع برنامج "It's Showtime" على شاشة CBC، إنه قرر غلق حسابه الرسمى على تويتر للابتعاد عن ضغط مواقع التواصل الاجتماعى، والتركيز فى عمله حيث يستعد لأكثر من عمل سينمائى جديد يتطلب منه مجهود ووقت طويل للتحضيرات ومن المقرر الإعلان عنهم بشكل تفصيلي خلال الفترة القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، أوضح "مينا" أن مصير الجزء الجديد من فيلم "علاء الدين" لا زال غير محدد، وخاصة أن القائمين عليه بدأوا فى التحضيرات للجزء الجديد ولكن دون رؤية واضحة لتحقيق ذلك بالفعل.

ينتظر طرح فيلم "فى عز الضهر"

ومن جهة أخرى ينتظر مينا مسعود، طرح أحدث أفلامه "فى عز الضهر" الذي يشارك فى بطولته أمام نخبة كبيرة من النجوم منهم شيرين رضا وإيمان العاصي، خاصة أنه انتهى منذ فترة من تصوير مشاهده بقيادة المخرج مرقس عادل، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا خلال فترة موسم إجازة منتصف العام المقبل يناير 2023.

تدور أحداث فيلم "فى عز الظهر" في إطار أكشن تشويقي، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع إحدى ممثلات الفيلم، ويقوم بالعديد من عمليات النصب خلال الأحداث بينما تجسد ايمان العاصى شخصية ساندرا التى تقدم أكثر من شخصية نظرًا لعملها مع المافيا، حيث تظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية.

ويشاركه فى بطولة فيلم "فى عز الضهر" نخبة كبيرة من الفنانين منهم إيمان العاصي وشيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.



https://youtu.be/Zgnt0hQ3hKw?si=1oRgE8WHOCvuYJ9-