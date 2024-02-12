الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وائل جسار يهدى زوجته "كل وعد" احتفالًا بعيد الحب

وائل جسار
وائل جسار

أطلق الفنان وائل جسار، مساء الإثنين، أغنيته الجديدة "كل وعد" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وهو أول كليب مصور من إنتاج فيرال ويفوذلك بالتزامن مع عيد الحب وتشاركه زوجته فى الكليب.

وحرص وائل جسار على إهداء زوجته الكليب الجديد بالتزامن مع عيد الحب، حيث شهد الكليب أجواء رومانسية مميزة.

الكليب إنتاج Viral Wave ومن كلمات رفيق نجيب وألحان أحمد زعيم وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبدالمنعم وتنفيذ وتريات حسن سعيد وتسجيل غناء George Yacoub وجيتار أحمد حسين وصولو كيبورد شاهي ومنتج منفذ رامز سليمان.

وائل جسار كل وعد الفيديو كليب يوتيوب عيد الحب الكليب

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