«ملك الصعيد» راجع.. النجم أحمد ماهر بشكل مختلف فى صيد العقارب

يشارك الفنان أحمد ماهر في بطولة مسلسل “صيد العقارب” أمام النجمة غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه ضمن قائمة دراما رمضان 2024 المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

النجم أحمد ماهر بشكل مختلف فى صيد العقارب

ويظهر “ماهر” خلال أحداث المسلسل بدور والد بطلة العمل غادة عبد الرازق، وهم من أصول صعيدية، ولكنها تعيش في القاهرة، ويظهر بلهجته وأصوله الصعيدية البحتة، خاصة أنه صعيدي متشدد ويتمسك بعادات وتقاليد الصعيد، كما أن المسلسل يناقش قضية الميراث والثأر ونظرة المجتمع الصعيدي للمرأة المختلفة عن الرجل.

وقدم “ماهر” الدراما الصعيدية أكثر من مرة في أعماله الفنية الماضية، ولكنه تمكن من تغيير الشخصيات رغم أن الدراما الصعيدية واحدة، فاستطاع أن يقنع المشاهد بأنه شخص صعيدي من الأساس وليس ممثلا، ومن المتوقع أن يبدع كعادته ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب المقرر عرضه خلال الشهر الكريم المقبل، وينتظره الجمهور لمشاهدة شخصية جديدة له بعادات وتقاليد مختلفة.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي، حول عايدة الابنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد قتل أخيها على يد الأخ غير الشقيق لزوجها، فبعد أن كانت عائلتا ضرغام والغول تتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

أبطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.