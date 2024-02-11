الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ثواني يا نجم".. فيديو طريف يجمع بطلا مسلسل "مسار إجباري"

مسار إجباري
مسار إجباري

يواصل صناع مسلسل “مسار إجباري” تصوير العمل على قدم وساق، استعدادا لعرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل، عبر منصة watch it الألكترونية حصريا.

وظهر بطلا العمل الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش داخل مقطع فيديو تمثيلس طريف، اثناء تصوير مشاهد العمل، حيث داعب احمد داش صديقه عصام عمر بإيقافه قائلا: “ثواني يا نجم في تصوير هنا”، ليرد الاخر: “تصوير ايه؟”، فيرد داش: “مسلسل لفنان اسمه عصام عمر وانا جاي ادربه”، فيرد عصام: “ ومين عصام ده اللي يعملوله بطولة”.

"مسار إجبارى" يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

مسار اجباري عصام عمر أحمد داش watch it رمضان 2024 موسم رمضان 2024

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