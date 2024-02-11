رمضان 2024.. watch it نطرح التريلر التشويقي لمسلسل "جودر"

طرحت منصة watch it التريلر التشويسقي لمسلسل “جودر” الذي يخوض بطولته ياسر جلال، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

تدور أحداث جودر في إطار فانتازيا فريدة من نوعها، تدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، وتبدأ الصراعات بينهما ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

المسلسل يشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال، مجموعة من نجوم الفن بينهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز، ومن إخراج إسلام خيري.