السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. الإثارة تسيطر على التريلر التشويقي لـ"مسار إجباري"

جريدة الدستور

طرحت منصة watch it التريلر التشويقي لمسلسل “مسار اجباري” الذي يخوض بطولته الفنانان عصام عمر واحمد داش، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

وسيطرت حالة من الاثارة والتشويق على التريلر التشويقي، والذي ظهر خلال بطلا العمل عصام عمر واحمد داش.

 

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام اذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

مسلسل "مسار إجبارى"  معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

مسار اجباري عصام عمر أحمد داش موسم رمضان 2024 رمضان 2024 الاثارة

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