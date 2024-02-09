قناة الحياة تعرض حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (بث مباشر)

تعرض شبكة تليفزيون الحياة فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في إطار اهتمامها بالموسيقى والفن والقوى الناعمة في مصر، والذي يُنظم تحت شعار «إفريقيا بكل الألوان» في دورته الـ 13 برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني.

ومن المقرر أن تعرض فعاليات المهرجان بالتفصيل عبر شاشة تليفزيون الحياة، والذي سيشهد حضور النجم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والمخرج الكبير خيري بشارة التي تحمل الدورة الجديدة اسمه، ومن المكرمين النجم حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم، والفنانة تيسير فهمي، والفنانة سحر رامي، والمنتج جابي خوري، والنجم أحمد حاتم.

https://fb.watch/q6fhOAjGb5/

تأسس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عام 2012، لدعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الإفريقية في جميع أنواع الأفلام.