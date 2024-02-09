الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. "watch it" تكشف ملامح شخصية أمير كرارة فى "بيت الرفاعى"

أمير كرارة فى بيت
أمير كرارة فى "بيت الرفاعى"

طرحت منصة watch it، الإلكترونية، بوستر مبدأي لمسلسل “بيت الرفاعي”، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2024.

وظهر “كرارة”، من خلال البوستر، بشخصيته التي يجسدها ضمن أحداث العمل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي مليء بالإثارة والتشويق.

أمير كرارة فى "بيت الرفاعى"

 

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن أمير كرارة قدم في شهر رمضان الماضي مسلسل "سوق الكانتو"، وشارك في بطولته مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

دارت أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب  يجسد دوره أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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