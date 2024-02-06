الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أمير كرارة بنزلة السمان لتصوير "بيت الرفاعى"

امير كرارة
امير كرارة

يصور النجم أمير كرارة أحداث مسلسله الجديد "بيت الرفاعي"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان 2024 بتواجد عدد كبير من النجوم.

أمير كرارة فى نزلة السمان

ويتواجد أمير كرارة هذه الفترة في اللوكيشن الرئيسي للعمل بمنطقة نزلة السمان بالهرم، من أجل تصوير العمل الذي يتناول قصة دكتور من حي شعبي يتعرض للعديد من المشكلات التي يعمل على حلها طوال الوقت إلا أنه يقع في مشكلة كبيرة لم يجد لها حلا.

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يتناول النص قصة درامية تدور في إطار شعبي، حيث يتناول عدة قصص مختلفة من ضمنها فكرة تجارة الإثار وغيرها. ورغم كل هذا التشويق، تظهر ميرنا جميل في الأحداث، حيث تقدم دور كوافيرة. ومع ذلك، كان معرفة كرارة بها عبر الصدفة سببًا في تغيير حياته.

القائمة الكاملة لمسلسل "بيت الرفاعى"

العمل من بطولة العمل كل من "أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد نادر جلال".

 

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