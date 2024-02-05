من بينهن جومانا مراد.. نجمات الفن يرتدين الحجاب في مسلسلات رمضان 2024

يظهر الحجاب بشكل كبير في دراما رمضان المقبل 2024 من خلال بطلات المسلسلات اللاتي ترتدينه بأحداث الحلقات التى يتابعها الوطن العربى فى شهر الصيام.

هنادي مهنا وجومانا مراد بالحجاب في عتبات البهجة

تظهر الفنانة هنادي مهنا وهي مترتدية الحجاب خلال أحداث مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني والمكون من 15 حلقة، حيث تقدم دور كوميدي من خلال فتاة تعيش في حي شعبي تقع في الكثير من المواقف المختلفة التي تؤثر في الأحداث.

فيما تظهر الفنانة جومانا مراد هي الأخرى، وهي مرتدية الحجاب خلال أحداث مسلسل "عتبات البهجة" وتظهر بدور فتاة من حي شعبي تتعرض للكثير من التفاصيل الكوميدية المختلفة.

رحمة أحمد ووفاء مكي بالحجاب في رمضان 2024

فيما تظهر الفنانة رحمة أحمد بشخصية "مربوحة" ضمن أحداث مسلسل "الكبير أوي" الموسم الثامن وهي مرتدية الحجاب، عندما تكون أمام الأغراب في منزل "الكبير"، لكن سرعان ما تقوم بخلعه إذا كانت بصحبة الكبير فقط ضمن أحداث العمل الكوميدي.

وتظهر الفنانة وفاء مكي مرتدية الحجاب ضمن أحداث مسلسل "حق عرب" الذي تعود به للتمثيل بعد غياب ثماني سنوات عن آخر أعمالها "الكابوس" أمام غادة عبدالرازق.

وتظهر وفاء كفتاة من حي شعبي تحافظ على تفاصيل ارتدائها الحجاب أمام الناس، خاصة أنها تعمل في "نصبة شاي" وتتعامل طوال الوقت مع الجمهور.