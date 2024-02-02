مسلسلات رمضان 2024.. "الكبير أوى 8" يدخل مرحلة المونتاج استعدادًا لعرضه

يواصل الفنان أحمد مكي تصوير أحداث الجزء الثامن من مسلسه الشهير "الكبير أوي"، والمنتظر عرضه على الشاشات خلال شهر رمضان المقبل 2024، بالإضافة إلى عرضه على منصة "واتش إت".

وعلم "الدستور" أن العمل يتم تصويره حاليًا في موقع تصوير "المزاريطة"، الذي نفَّذه مخرج العمل أحمد الجندي، واستقبل المواسم الماضية، حيث يصوِّر مكي وفريق عمل المسلسل يوميًا، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

بدوره، يواصل المخرج أحمد الجندي أعمال المونتاج للمشاهد التي تم تصويرها، تزامنًا مع تصوير باقي مشاهد العمل للانتهاء منه مع أول أيام شهر رمضان المبارك، على أن يتم اختيار مواقع التصوير الخارجي للعمل خلال هذه الفترة.

أبطال "الكبير أوى 8"

المسلسل يجمع نخبة من نجوم الفن، على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي، الذي يجسد شخصيات: "جوني" و"الكبير" و"حزلقوم"، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية "مربوحة"، وبيومي فؤاد، طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصية "الدكتور ربيع"، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وسماء إبراهيم، وحسين حجاج، وحاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.