الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأكشن والإثارة يسيطر على مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

يشارك الكثير من نجوم الدراما في مصر بمسلسلات تنتمي لنوعية الإثارة والأكشن، والمقرر عرضها في موسم رمضان 2024.

                  

txt

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة الجديدة 16 على واتش ات وDMC

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تجهيزات فى مدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير مسلسل "مليحة"

txt

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية وتفاصيله وقصته وأبطاله وردود الفعل

txt

فركش.. انتهاء تصوير "حدوتة منسية"

txt

عودة مطربة الجيل.. ميادة الحناوى تطلق أغنية "أحبنى كما أنا"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ياسر جلال ينتهى من تصوير 70% من "ألف ليلة وليلة"

txt

مسلسلات رمضان 2024.."الحشاشين" فى الحى البدوى و"ألف ليلة وليلة" فى الإسلامى

txt

رمضان 2024| مصطفى شعبان يواصل تصوير مشاهد "المعلم" بالسويس

txt

مسلسلات رمضان 2024| مصادر: دينا فؤاد تُبدع فى دور الفتاة الشعبية بـ"حق عرب"

txt

دراما رمضان 2024| وليد فواز مشغول بين "ألف ليلة وليلة" و"حق عرب"

حق عرب 

العمل يرصد العديد من تفاصيل الحارة الشعبية لتاجر خشب يتعرض للكثير من المواقف المعتمدة على الأكشن والحركة، تأليف محمود حمدان إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر.

الحشاشين

المسلسل يتناول العديد من مشاهد الاكشن والحركة معتمدة على معارك قديمة حدثت في العصر الذي تقع فيه الاحداث حيث يتم استخدام السيوف وخلافه، تأليف عبدالرحيم كمال.


إخراج بيتر ميمي، انتاج سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي .

بيت الرفاعي

العمل يتناول قصة شخص يعمل دكتور إلا أنه يدخل في خناقات مختلفة بسبب تجارة الآثار معتمدًا على الأكشن، المسلسل من تأليف بيتر ميمي وإخراج احمد نادرجلال، إنتاج سينرجي وبطولة امير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل.

المعلم 

المسلسل يتناول قصص من الحارة الشعبية لشخصية تاجر سمك شهير، يدخل في صراع بداخل احدى الحارات الشعبية في اطار من الأكشن والساسبنس، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم.

حق عرب لاحمد العوضي أحمد العوضي حق عرب المعلم مصطفى شعبان بيت الرفاعي لامير كرارة الحشاشين لكريم عبدالعزيز

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. تجهيزات فى مدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير مسلسل "مليحة"

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية وتفاصيله وقصته وأبطاله وردود الفعل

فركش.. انتهاء تصوير "حدوتة منسية"

عودة مطربة الجيل.. ميادة الحناوى تطلق أغنية "أحبنى كما أنا"

مسلسلات رمضان 2024.. ياسر جلال ينتهى من تصوير 70% من "ألف ليلة وليلة"

مسلسلات رمضان 2024.."الحشاشين" فى الحى البدوى و"ألف ليلة وليلة" فى الإسلامى

رمضان 2024| مصطفى شعبان يواصل تصوير مشاهد "المعلم" بالسويس

مسلسلات رمضان 2024| مصادر: دينا فؤاد تُبدع فى دور الفتاة الشعبية بـ"حق عرب"

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

أحمد عز يستأنف على قرار إلزامه بدفع مليون جنيه مصروفات توأم زينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟