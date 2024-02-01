الأكشن والإثارة يسيطر على مسلسلات رمضان 2024

يشارك الكثير من نجوم الدراما في مصر بمسلسلات تنتمي لنوعية الإثارة والأكشن، والمقرر عرضها في موسم رمضان 2024.

حق عرب

العمل يرصد العديد من تفاصيل الحارة الشعبية لتاجر خشب يتعرض للكثير من المواقف المعتمدة على الأكشن والحركة، تأليف محمود حمدان إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر.

الحشاشين

المسلسل يتناول العديد من مشاهد الاكشن والحركة معتمدة على معارك قديمة حدثت في العصر الذي تقع فيه الاحداث حيث يتم استخدام السيوف وخلافه، تأليف عبدالرحيم كمال.



إخراج بيتر ميمي، انتاج سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي .

بيت الرفاعي

العمل يتناول قصة شخص يعمل دكتور إلا أنه يدخل في خناقات مختلفة بسبب تجارة الآثار معتمدًا على الأكشن، المسلسل من تأليف بيتر ميمي وإخراج احمد نادرجلال، إنتاج سينرجي وبطولة امير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل.

المعلم

المسلسل يتناول قصص من الحارة الشعبية لشخصية تاجر سمك شهير، يدخل في صراع بداخل احدى الحارات الشعبية في اطار من الأكشن والساسبنس، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم.