الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية وتفاصيله وقصته وأبطاله وردود الفعل

بوستر
بوستر

استطاع مسلسل حدوتة منسية أن يدخل في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر والعالم العربي عبر منصة “watch it”، وتصدر تريند جوجل ومواقع السوشيال المختلفة.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية وتفاصيل العرض وقصته وأبطاله وردود الفعل

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موعد عرض مسلسل حدوتة منسية

عرضت شبكة قنوات cbc مساء مساء أمس الأربعاء، الحلقة 5 من مسلسل حدوتة منسية، والتي شهدت أحداث مثيرة عقب خطف ساري نجل خيرت طوفان كما تصطدم ساعد لأبنائها بعد أن قامت ببيع المصنع لتسديد ديون البنك، كما من المنتظر أن يتم عرض الحلقة السادسة من العمل يوم السبت المقبل، حيث يعرض اسبوعيا من السبت إلى الأربعاء في كل أسبوع حتى نهاية عرضه، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it.

وكانت قد خصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرضه على قناتي cbc وcbc دراما، ويذاع المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، أما على قناة cbc دراما، فيتم عرضه في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة "watch it.


قصة مسلسل حدوتة منسية

تدور العمل في إطار اجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.

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أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

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