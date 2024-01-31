دراما رمضان 2024| ريهام حجاج تواصل تصوير مشاهدها في "صدفة"

تواصل ريهام حجاج تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “صدفة” بإحدى مواقع التصوير الداخلي في مدينة 6 أكتوبر، وذلك للحاق بسباق دراما رمضان 2024.

وعلمت “الدستور”، أنه جاري معالجة أحداث العمل بشكل متزامن وعمل المونتاج الخاص بحلقاته في نفس وقت تصوير حلقاته برفقة المخرج سامح عبدالعزيز، ليكون جاهز تماما للعرض في شهر رمضان.

العمل يتناول قصة مدرسة تاريخ، تقع في صدفة تغير تفاصيل حياتها بشكل كامل، في إطار من الاثارة والتشويق خلال احداث العمل الذي يتم صناعته في 15 حلقة فقط ويعرض خلال شهر رمضان.

تعاون ريهام حجاج مع أيمن سلامة

ويعتبر مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد النجاحات التى حققاها معًا فى مسلسل "جميلة" ومسلسل "يوتيرن" ومسلسل "لما كنا صغيرين".

و يعكف السيناريست والكاتب أيمن سلامة على الانتهاء من كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تصوير الحلقات الأولى التى تم الانتهاء من التحضير لها،حيث انتهى من كتابة نصف الحلقات حتى الآن.