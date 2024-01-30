الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..أحمد عبد اللاه يصمم مشاهد الأكشن والمعارك لـ 6 أعمال درامية

احمد عبداللاه
احمد عبداللاه

يشارك مصمم المعارك والاكشن أحمد عبد اللاه، في عدد كبير من الأعمال الفنية خلال الماراثون الرمضاني القادم 2024، بعدما أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية على مستوى التكنيك الخاص بتلك المشاهد.

6 مسلسلات لاحمد عبداللاه في رمضان 2024

وقال عبد اللاه للدستور، إنه سيتواجد خلال الماراثون المقبل بـ 6 أعمال درامية مختلفة وهى “الحشاشين” للفنان كريم عبدالعزيز، "المعلم" للفنان مصطفى شعبان، "بيت الرفاعي" للفنان امير كرارة، “صدفة” للفنانة ريهام حجاج ،بالإضافة لعملين اخرين يعرضان خلال رمضان.

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وأضاف أن جميع الأعمال التي شارك فيها ومنتظر عرضها في رمضان مميزة وبها تفاصيل مختلفة وجديدة وستلفت انظار المشاهدين طوال الشهر الكريم.

جدير بالذكر أن أحمد عبد اللاه لديه فريق معارك يضم حوالي 300 شخص وأكثر من طاقم عمل، وقد شارك في أكثر من 7 مسلسلات برمضان الماضي، وتأتي طريقة عمله من خلال اسكريبت مكتوب فيه كلمة (وبدأت المعركة) وبعدها ينطلق برفقة فريق عمله في تصميم المعارك.

ويشارك في المارثون الرمضاني القادم عدد كبير من الاعمال المختلفة والمتنوعة بين الكوميدي والعائلي والاكشن والكوميدي، ومن المرجح ان تنطلق الاعلانات الدعائية لهذه الاعمال خلال آواخر فبراير المقبل استعداد لعرضها في رمضان المقبل.

 

 

 

مصمم المعارك والاكشن مصمم المعارك والاكشن في الاعمال الفنية أحمد عبد اللاه أحمد عبد اللاه مصمم المعارك 6 مسلسلات لاحمد عبداللاه في رمضان 2024

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