مسلسلات رمضان 2024.. ياسر جلال بوشين في «الف ليلة وليلة» صور

يستأنف الفنان ياسر جلال أحداث مسلسله الجديد “الف ليلة وليلة”، وهو العمل الذي يشارك من خلاله في دراما رمضان 2024.

شخصيات ياسر جلال في “الف ليلة وليلة”

وعلمت “الدستور”، أن العمل الذي يتناول القصة الأبرز في الدراما المصرية وهي قصة شهريار التي تم تقديمها أكثر من مرة مؤخرًا، ويظهر فيها بشخصيتين أولهما الشخصية الأساسية “شهريار” والتي تتسم بالذقن والشعر الأبيض، وثانيهما شخصية “جودر” التي ظهر بها كثيرا مؤخرًا وهنا يطل جلال بلوك تداوله مؤخرًا بذقن وشعر أسود بملامحه العادية.



يدور مسلسل ألف ليلة وليلة حول إعادة إحياء حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، ولكن في إطار حديث يواكب العصر الحالي ويكشف عن خفايا جديدة بعيدة عن الصور النمطية للصيغة التاريخية لحكايات ألف ليلة وليلة، ويجسد ياسر جلال خلال الأحداث دور بطل شعبي يدعى شهريار.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة



"ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

يذكر أن ياسر جلال شارك فى موسم رمضان الماضى، بمسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".