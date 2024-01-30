الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ياسر جلال بوشين في «الف ليلة وليلة» صور

ياسر جلال
ياسر جلال

يستأنف الفنان ياسر جلال أحداث مسلسله الجديد “الف ليلة وليلة”، وهو العمل الذي يشارك من خلاله في دراما رمضان 2024.

شخصيات ياسر جلال في “الف ليلة وليلة” 

وعلمت “الدستور”، أن العمل الذي يتناول القصة الأبرز في الدراما المصرية وهي قصة شهريار التي تم تقديمها أكثر من مرة مؤخرًا، ويظهر فيها بشخصيتين أولهما الشخصية الأساسية “شهريار” والتي تتسم بالذقن والشعر الأبيض، وثانيهما شخصية “جودر” التي ظهر بها كثيرا مؤخرًا وهنا يطل جلال بلوك تداوله مؤخرًا بذقن وشعر أسود بملامحه العادية.

 


يدور مسلسل ألف ليلة وليلة حول إعادة إحياء حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، ولكن في إطار حديث يواكب العصر الحالي ويكشف عن خفايا جديدة بعيدة عن الصور النمطية للصيغة التاريخية لحكايات ألف ليلة وليلة، ويجسد ياسر جلال خلال الأحداث دور بطل شعبي يدعى شهريار.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة 


"ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

يذكر أن ياسر جلال شارك فى موسم رمضان الماضى، بمسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

ياسر جلال ألف ليلة وليلة بطولة ياسر جلال التفاصيل الكاملة لمسلسل ياسر جلال “ألف ليلة وليلة” الفنان ياسر جلال ياسر جلال ياسر جلال

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال مسلسل "سر إلهي" لروجينا

موعد عرض الحلقة الـ15 من مسلسل "وبينا معاد" على DMC

تفاصيل الحلقة الأولى لمسلسل "بين السطور" لصبا مبارك

تفاصيل الحلقات الاخيرة من مسلسل "حالة خاصة" لطه الدسوقي

أحمد العوضي يروج لـ"حق عرب" بصورة جديدة

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل "لحظة غضب" لصبا مبارك ومحمد شاهين

مسلسلات رمضان 2024.. صراع الخير والشر يسيطر بين تجار السمك والأخشاب

مسلسلات رمضان 2024.. هاني خليفة عن "الساعه 5": تجربة مختلفة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل| هنية: تلقينا دعوة لزيارة القاهرة للتباحث بشأن اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة