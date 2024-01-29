موعد عرض الحلقة الـ15 من مسلسل "وبينا معاد" على DMC

يواصل مسلسل "وبينا معاد" نجاحه في الجزء الثاني بعدما حظى على متابعة كبيرة من الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك بعدما عرض 14 حلقة منه خلال الأيام القليلة الماضية وهو ما يجعل المشاهد ينتظر متابعه حلقاته المقبلة.

العمل تناول خلال حلقاته الماضية تفاصيل اسرتي العمل وهما اسرة صبري فواز وابناءه الأربعة وأسرة شيرين رضا زوجته في العمل وبناتها الأربعة وسط العديد من المفارقات الكوميدية والحلول الاجتماعية لمشاكل زواجهما وابنائهما.

يناقش مسلسل وبينا ميعاد 2 تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

مواعيد عرض الحلقة ال 15

وتعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة dmc، الاثنين حيث يعرض العمل من يوم السبت إلى الأربعاء، وذلك في الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا.

يذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس على ان تعرض الحلقة الخامسة عشر اليوم الاثنين فتعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر، وللمرة الثانية الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة الساعة 5 مساء.

نجاح كبير لمسلسل وبينا معاد الموسم الثاني

ويناقش المسلسل في موسمه الثاني قضايا اجتماعية مهمة، مثل تربية الأبناء، والطلاق، والصراع بين الأجيال، وغيرها من القضايا التي تطرح بشكل واقعي ومعبر.

المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، أميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، ويعرض على dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.