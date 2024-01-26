دراما رمضان 2024| القائمة الكاملة لأبطال "امبراطورية ميم"

يواصل النجم خالد النبوي تصوير احداث مسلسله الجديد المقتبس من رواية إحسان عبدالقدوس “امبراطورية ميم” داخل إحدى مواقع التصوير بمدينة السادس من اكتوبر، برفقة عدد كبير من النجوم، استعداد لعرض العمل ضمن سباق دراما رمضان 2024.

أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”

وعلمت “الدستور” ان العمل الذي يتناول قضية رومانسية اجتماعية، ويضم فريق كبير من الممثلين وهم خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان، نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى، وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

ويضم مسلسل إمبراطورية ميم أكثر من 25 نجمًا ونجمة، لكل منهم خط درامي اساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة، خاصة أن العمل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا.

ويناقش “إمبراطورية ميم” العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه شركة أروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.