الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. نور النبوي يعلن بدء تصوير "إمبراطورية ميم"

نور وخالد النبوي
نور وخالد النبوي

أعلن نور النبوي بدء تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، وذلك من خلال مشاركة جمهوره صورة تجمع بينه وبين والده بطل العمل الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب نور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:"العركة بدأت، مسلسل امبراطورية ميم X رمضان ٢٠٢٤، توكلنا على الله"، وبهذا يكون هذا العمل الثاني الذي يجمع بين نور ووالده خالد النبوي بعد مسلسل "راجعين يا هوي".

ويضم مسلسل إمبراطورية ميم أكثر من 25 نجمًا ونجمة، لكل منهم خط درامي اساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة، خاصة أن العمل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا.

دراما رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة وقائمة أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" لـ خالد النبوي

مسلسلات رمضان 2024.. حلا شيحة داخل كواليس "إمبراطورية ميم"

ويناقش إمبراطورية ميم العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه شركة أروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم خالد النبوي حلا شيحة، هاجر السراج، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك،، وإنتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على العمل مصطفى العوضى، وإخراج محمد سلامة.

نور وخالد النبوي مسلسلات رمضان 2024 نور النبوي بدء تصوير إمبراطورية ميم تصوير إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم

الأكثر قراءة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

كيف ينجح «الفراعنة» فى عبور الأدوار الإقصائية بطريقة كيروش؟

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

النيابة تعاين موقع حادث تصادم "تريلا" و5 سيارات أعلى كوبرى المريوطية

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى