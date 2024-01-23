مسلسلات رمضان 2024.. نور النبوي يعلن بدء تصوير "إمبراطورية ميم"

أعلن نور النبوي بدء تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، وذلك من خلال مشاركة جمهوره صورة تجمع بينه وبين والده بطل العمل الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب نور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:"العركة بدأت، مسلسل امبراطورية ميم X رمضان ٢٠٢٤، توكلنا على الله"، وبهذا يكون هذا العمل الثاني الذي يجمع بين نور ووالده خالد النبوي بعد مسلسل "راجعين يا هوي".

ويضم مسلسل إمبراطورية ميم أكثر من 25 نجمًا ونجمة، لكل منهم خط درامي اساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة، خاصة أن العمل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا.

ويناقش إمبراطورية ميم العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه شركة أروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم خالد النبوي حلا شيحة، هاجر السراج، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك،، وإنتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على العمل مصطفى العوضى، وإخراج محمد سلامة.