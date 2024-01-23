دراما رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة وقائمة أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" لـ خالد النبوي

يواصل النجم خالد النبوي، تصوير أحداث مسلسله الجديد إمبراطورية ميم"، أحد أضخم الأعمال الدرامية في مسلسلات رمضان 2024، والمقرر عرضه خلال الموسم القادم بشكل حصري على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخلال التقرير التالي، ننشر التفاصيل والقائمة الكاملة لأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

التفاصيل الكاملة لمسلسل إمبراطورية ميم

يضم مسلسل إمبراطورية ميم، أكثر من 25 نجم ونجمة، لكل منهم خط درامي اساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة، خاصة أن العمل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الإسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا.

وفى سياق متصل، كتب السيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم.

ويناقش مسلسل إمبراطورية ميم، العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه شركة أروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

ومن جانبه، يكثف المخرج محمد سلامة، عدد ساعات التصوير باللوكيشن المخصص للعمل، وذلك لإنهاء كل مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل الجهة المنتجة للمسلسل.

إمبراطورية ميم يسجل التعاون الثانى بين النبوي وكلا من المؤلف والمخرج

يسجل مسلسل إمبراطورية ميم، التعاون الثاني بين النجم خالد النبوي، وكلا من المؤلف سليمان عبد المالك، والمخرج محمد سلامة، بعد نجاحهم معا فى مسلسل راجعين ياهوى، رمضان الماضي.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم خالد النبوي حلا شيحة، هاجر السراج، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك،، وإنتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على العمل مصطفى العوضى، وإخراج محمد سلامة.