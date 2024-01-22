رنا رئيس تناقش الأزمات النفسية فى "إنترفيو" وتدخل "سر إلهى"

حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها الفنانة الشابة رنا رئيس، خاصة أنها تشارك في أكثر من عمل فني على الصعيدين الدرامي والسينمائي.

"إنترفيو" يسجل أولى بطولات رنا رئيس

تنتظر رنا، عرض أحدث مسلسلاتها "إنترفيو"، على منصة “واتش أت” الرقمية، خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة على المستوى الدرامي، كعادة منصة “واتش أت” بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إفراز المواهب الشابة وإسناد البطولات المطلقة لهم.

تفاصيل مسلسل انترفيو لـ رنا رئيس

وتناقش رنا، من خلال أحداث المسلسل، العديد من القضايا الإجتماعية والإنسانية، إذ يتناول مسلسل “إنترفيو” الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطاررومانسي اجتماعي.

وينتظر جمهور عريض، إطلاق أولى حلقات المسلسل، خاصة بعد أن أطلقت منصة "واتش أت"، مساء الأحد، برومو المسلسل، ونال إشادات واسعة من الجمهور متسائلين عن أحداث المسلسل.

صناع وأبطال مسلسل انترفيو

مسلسل “إنترفيو"، يضم 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال أيام بواقع حلقتين كل يوم أربعاء اسبوعيا، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب منهم رنا رئيس، خالد شباط، محمد العمروسي، ديانا هشام، مونيكا ألفونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، وهو من تأليف أمينة مصطفى، ومدير تصوير أحمد جبر، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

رنا رئيس تدخل بلاتوهات تصوير "سر إلهي" لرمضان 2042

ومن جهة أخرى، تستعد رنا رئيس، لتصوير مشاهدها فى أحداث مسلسل "سر إلهي" الذي تشارك فى بطولته أمام النجمة روچينا، بقيادة المخرج سامح عبد العزيز، ومن المقرر عرضه فى السباق الدرامي الرمضانى المقبل.

مسلسل “سر إلهي”، تأليف أمين جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

الجدير بالذكر أن رنا رئيس، يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "عصابة عظيمة" بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، وهو من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج ائل إحسان.