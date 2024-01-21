الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"Watch it" تطرح البرومو الدعائي لمسلسل "إنترفيو"

رنا رئيس
رنا رئيس

طرحت منصة watch it البرومو الدعائي للمسلسل الدرامي الجديد “إنترفيو” من بطولة رنا رئيس استعدادا لعرضه على المنصة بشكل حصري عقب انتهاء حلقات مسلسل “حالة خاصة”. 

https://fb.watch/pIWtebGWaS/?mibextid=UyTHkb

ويعد مسلسل" انترفيو " من بطولة رنا رئيس أحدث الإنتاجات الأصلية والحصرية لمنصة watch it. 

ويواصل المخرج أحمد خالد أمين تصوير العمل على قدم وساق، حيث قطع شوطًا كبيرًا في تصويره، استعدادًا لعرضه على منصة Watch it خلال الفترة المقبلة. 

وتدور فكرة المسلسل حول شخصية الفتاة التي تجسدها الفنانة رنا رئيس والتي تعاني من مشاكل في العلاقات ولكنها تتعرف على الفنان خالد شباط وتبدأ علاقتهما.

أبطال مسلسل إنترفيو 

ومسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات فقط، وهو من بطولة رنا رئيس وخالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، ومن المقرر عرضه قريبًا على WATCH IT إخراج أحمد خالد أمين. 

والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الاجتماعية، ومن المقرر عرضه على منصة Watch it مطلع العام الجديد. 

ويأتي مسلسل "إنترفيو" ضمن مجموعة من الأعمال الحصرية، حيث نجحت منصة Watch it في تقديم عدد من الأعمال الدرامية المتميزة والجديدة خلال الفترة الماضية، والتي استحوذت على اهتمام الجمهورين المصري والعربي. 

وكان من أهم الأعمال الحصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة WATCH IT، مسلسل "على باب العمارة" لحاتم صلاح، ومسلسل "ريفو" لأمير عيد وركين سعد، ومسلسل "بالطو" لعصام عمر، ومسلسل "اتزان" لركين سعد وصدقي صخر، ومسلسل "تحقيق" لأحمد مالك. 

وتعرض منصة watch it حاليا مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي وغادة عادل وحقق العمل نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته حيث تدور فكرته حول القدرات الخاصة لمرضى التوحد. 

انترفيو رنا رئيس رنا رئيس مسلسل انترفيو مسلسل انترفيو على منصة watch it البرومو الدعائي لمسلسل انترفيو

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