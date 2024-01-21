من داخل فيلم "الحريفة".. خالد الذهبي يطرح أولى أغانيه "كتفي في كتفه"

طرح النجم الشاب خالد الذهبي "نجل الفنانة الكبيرة أصالة" أولى أغانيه "كتفي في كتفه" وهي الأغنية الثانية الدعائية لفيلم "الحريفة" الذي يحقق نجاحًا كبيرًا في السينمات المصرية حاليًا على مستوى الإيرادات، بجانب الإشادات الكبيرة التي يحوزها الفيلم سواء على المستوى النقدي أو من خلال آراء الجماهير.

وحقق فيلم الحريفة نجاحا كبيرا بدور السينما، وأتى على صدارة قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري متفوقا على كافة الأفلام المعروضة خاصة فيلمي الإسكندراني لأحمد العوضي وأبو نسب لمحمد إمام.

وحصد الفيلم أمس إيرادات قدرت قيمتها بـ1.464.391 جنيه ليحتل الفيلم المركز الأول عن جدارة بفارق كبير عن الأفلام المعروضة.

ويقوم ببطولة الفيلم نور النبوى، كابتن أحمد حسام ميدو، وكزبرة وأحمد غزي ونور إيهاب وعدد آخر من النجوم الشباب وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رءوف السيد.

قصة وأحداث فيلم الحريفة

تدور أحداث الفيلم حول ماجد الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، بعد معاناة ينجح في التأقلم معهم وانضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب..ومعا يحلموا بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه ولكن سرعان ما يقع ماجد في حيرة أن يختار بين تحقيق حلم البطولة مع أصدقائه أو تحقيق حلمه الفردي.

أبطال فيلم الحريفة

يقوم ببطولة فيلم الحريفة عدد من النجوم الشباب منهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، سليم الترك، عبد الرحمن محمد وإخراج رؤوف السيد، تأليف اياد صالح وإنتاج طارق الجنايني، والأغنية من كلمات وألحان خالد ذهبي وعبد الرحمن مجدي، ومن توزيع أحمد ضياء الهاشمي، وإخراج رؤوف السيد.

https://www.youtube.com/watch?v=f7sikpfTXcE