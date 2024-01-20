أبرزها الرحلة 404 وأنف وثلاث عيون.. قائمة أفلام الأسبوع الأخير من يناير

يشهد الأسبوع الأخير من شهر يناير انتعاشة سينمائية كبيرة بالتزامن مع انطلاق موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

وتشمل قائمة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسي عرض 6 أفلام جديدة.

عادل مش عادل

ويعرض فيلم “عادل مش عادل” للنجم أحمد الفيشاوي بدور العرض السينمائي في مصر يوم 24 يناير الجاري.

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

رحلة 404

ويعرض فيلم رحلة 404 لمنى زكي يوم 25 يناير الجاري بدور العرض السينمائي في مصر.

فيلم "رحلة 404" بطولة مني زكي، بالإشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

أصل الحكاية

أعلن صناع فيلم “أصل الحكاية” الذي تخوض بطولته الفنانة شيري عادل ونخبة من الفنانين عن موعد طرح العمل بالسينمات، حيث يعرض يوم 25 يناير.

ومنحت الرقابة على المصنفات الفنية تصنيف عمري للكبار فقط +18 وهو اول فيلم يمنح هذا التصنيف منذ فترة طويلة.

وتجسد شيري عادل خلال العمل شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.

ليلة العيد

وتستقبل دور العرض السينمائي في مصر الفيلم السينمائي الجديد “ليلة العيد” للنجمة يسرا يوم 25 يناير.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل بوسترات منفردة لأبطال في إطار الحملة الدعائية للعمل ومن المقرر طرح البرومو الرسمي له خلال أيام.

"ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.



أنف وثلاث عيون

وتطرح الشركة المنتجة لفيلم أنف وثلاث عيون العمل بدور العرض السينمائي يوم 31 يناير الجاري.

وفيلم أنف وثلاث عيون معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

فيلم “أنف وثلاث عيون” من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

تدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

التجربة المكسيكية

قررت الجهة المنتجة لفيلم" التجربة المكسيكية عرضه بموسم إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة.

الفيلم بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وعمرو عبد الجليل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى، واستبدلت الجهة المنتجة السفر إلي المكسيك، بالسفر إلي تركيا.

تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي، ويشارك في البطولة كل من الفنانين محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسي، وليلي عز العرب.