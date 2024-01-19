الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تصدره الترند.. طرح "التريلر" الرسمي لفيلم رحلة 404 (فيديو)

فيلم الرحلة 404
فيلم الرحلة 404

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “الرحلة 404”، البرومو الدعائي استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي. 

وفي أقل من دقيقتين، قدم المخرج هاني خليفة، لمحة سريعة من أحداث “رحلة 404” قبل أن تقلع يوم 25 يناير الجاري، بدور العرض السينمائية بجمهورية مصر العربية، ومنها إلى الدول العربية لتستقر بدور العرض الخاصة بها في الأول من فبراير المقبل، وذلك من خلال “التريلر” الرسمي للفيلم الذي طرح اليوم الجمعة، حيث يظهر من خلاله ملامح الرحلة التي تقوم بها غادة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج حيث تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغا كبيرا من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها به، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

فيلم “الرحلة 404”

تصدر البوستر تريند محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، ونال تعليقات إيجابية وحماسية من قبل الجمهور وصُناع العمل خاصة بعد تحديد موعدا لعرضه، حيث علق مخرج الكاستينغ أحمد الزغبي "فيلم اجتماعي جدا.. من أهم وأمتع المشاريع اللي اشتغلت عليها".

وقالت الملحنة سعاد بشناق "فخورة أن يكون أول تعاون مصري لي مع المخرج المخضرم هاني خليفة والمونتير محمد عيد لفيلم من بطولة منى زكي ونخبة من نجوم أم الدنيا، وان يكون هذا ثالث تعاون لي مع المنتج محمد حفظي، مبروك لكل فريق العمل وشكرا لثقتكم".

وأكد منتج العمل محمد حفظي: "رحلة طويلة مدتها ثلاث سنوات. الف مبروك اصدقائي المبدعين وخاصة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والصديقة الفنانة المتألقة مني ذكي وشركاء المشوار من شركات الانتاج وكاست الفيلم وضيوف الشرف والفنيين.

قالت المنتجة شاهيناز العقاد " متحمسة جدا إني أشوف الفيلم على الشاشة الكبيرة بعد رحلة طويلة من المتعة والأمل، أتمني يعجبكم وتعيشوا معانا الرحلة، أنتظرونا رحلتنا يوم 25 يناير بدور العرض المصرية، ويوم 1 فبراير بكل الدول العربية"، كما كانت تعليقات الجمهور بشكل إيجابي متمنين له النجاح. 

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع،  من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة  ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد 

 

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